LawBreakers: 10 utenti collegati in contemporanea su Steam

non ha raggiunto il successo sperato in questi mesi masi è detto più che deciso a continuare a supportare la sua creatura. Nonostante il discreto supporto post lancio però, il gioco fatica a conquistare gli utenti e nelle scorse ore è stato raggiunto un record decisamente negativo per quanto riguarda gli utenti online.

Come segnalato sul forum di NeoGAF, nella tarda mattinata di oggi LawBreakers ha toccato quota 10 utenti collegati in contemporanea su Steam, la cifra è leggermente salita nelle ore successiv oscillando tra 10 e 20 giocatori connessi ai server.

Numeri davvero bassi, che difficilmente potrebbero giustificare grandi investimenti da parte del team di sviluppo. Secondo alcuni rumor, LawBreakers potrebbe presto diventare Free-To-Play, Cliffy B e il publisher però non hanno diffuso commenti a riguardo.