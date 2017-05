LawBreakers: la seconda closed beta avrà inizio il 18 maggio

Lo studio Boss Key Productions, noto per avere a capo lo storico creatore della serie Gears of War, Cliff Bleszinksi, ha annunciato che dal 18 al 21 maggio si terrà una nuova sessione di beta chiusa per lo sparatutto LawBreakers.

Dal termine della precedente beta, il team di Boss Key Production ha lavorato per modificare LawBreakers in base al feedback ricevuto dai fan, sottolineando come la fase di prova non sia stata solo una mossa di marketing. In questa seconda sessione sarà disponibile un nuovo ruolo chiamato Wraith, descritto come un personaggio cyber-ninja. Tra le sue abilità troviamo il salto triplo e il wall jump, che gli permettono di attraversare rapidamente la mappa di gioco, ma la sua caratteristica principale consiste nel rallentare il tempo.

Assieme al Wraith arrivano anche la nuova mappa Reactor e l'inedita modalità Blitz Ball, che a detta di Bleszinksi aggiunge una componente sportiva allo sparatutto. Per trionfare sarà necessario raccogliere una palla esplosiva dotata di timer e portarla nella base nemica. Potete candidarvi per la seconda open beta seguendo questo collegamento.