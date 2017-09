LawBreakers: weekend di gioco gratuito per la versione PC

il lancio dipurtroppo non è stato dei migliori : il gioco non è stato accolto molto calorosamente dal pubblico e tutt'oggi uno dei problemi più importanti è la lunga attesa per l'avvio dei match.

Per rimediare a questa situazione e attirare più utenti, Boss Key Productions ha annunciato un fine settimana di gioco gratuito per la versione PC. Per la precisione, sarà possibile provare lo sparatutto competitivo a opera di Cliff Bleszinski su Steam dal 29 settembre (ore 19:00) al 2 ottobre 2017. Approfitterete dell'occasione per lanciarvi a capofitto nelle arene di LawBreakers? Per ulteriori informazioni e dettagli sul titolo, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione.