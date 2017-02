ha annunciato la lineup dei giochi che verranno offerti gratuitamente agli abbonati al servizio Xbox Live Gold per il mese di marzo. Fra iscaricabili su Xbox One, troviamo l'horror(disponibile per tutto il mese) e, shooter sviluppato da Turtle Rock Studios (disponibile dal 16 marzo al 15 aprile).

Per quanto riguarda Xbox 360, invece, troviamo Borderlands 2 (disponibile dall'1 al 15 marzo) e Heavy Wepon (disponibile dal 16 al 31 marzo). Entrambi i titoli saranno giocabili anche su Xbox One grazie al servizio di retrocompatibilità della console ammiraglia di Microsoft. In testata, trovate il trailer dedicato ai Games with Gold di marzo di Xbox.

Siete soddisfatti della lineup proposta da Microsoft?