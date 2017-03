Layers of Fear (Parte 2) giocato in diretta su Twitch alle 17:00

è uno deidi marzo, per l'occasione abbiamo deciso di dedicare un secondo livestream (dopo quello andato in onda la settimana scorsa) a questo originale titolo horror, disponibile gratuitamente per gli abbonati Xbox LIVE Gold.

Oggi pomeriggio a partire dalle 17:00, la redazione sarà in diretta su Twitch per la seconda parte del live gameplay di Layers of Fear: obiettivo, portare a termine il gioco! Vi invitiamo a iscrivervi al canale per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è necessaria per poter interagire in diretta via chat con la redazione e la community. Vi aspettiamo!