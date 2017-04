Layton's Mystery Journey in arrivo a luglio su 3DS e smartphone

ha appena annunciato chesarà disponibile a partire dal prossimo 20 luglio globalmente su dispositivi Android e iOS, e in Giappone sulla console portatile Nintendo 3DS. In versione mobile, il gioco supporterà diverse lingue, incluso l'italiano.

Il gioco, precedentemente conosciuto con il nome di Lady Layton: The Millionaire Ariadone’s Conspiracy, avrà un prezzo di 4.800 yen in versione 3DS, mentre il download tramite Appstore e Google Play costerà 1.900 yen, e il gioco includerà delle micro-transazioni (non obbligatorie per portare a termine la storia). Al momento, però, non sappiamo quando e se l'edizione per 3DS del gioco sarà disponibile nel nostro paese, e non è stato comunicato il prezzo ufficiale riservato ai nostri store mobile, ma restiamo in attesa di saperne di più prossimamente.