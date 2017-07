Layton's Mystery Journey: Katrielle e il Complotto dei Milionari è ora disponibile

è lieta di annunciare cheè disponibile a partire da oggi per i dispositivi. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer in italiano: lo trovate in cima alla notizia.

Amanti del mistero, preparatevi. Un grande gioco console, il nuovo capitolo della Layton series, è ora disponibile in versione tascabile. Dimenticate le classiche esperienze da mobile gaming, o i tanti mini-games senza profondità, ed entrate in una fantastica e misteriosa avventura mai vista su smartphone. Per la prima volta, il vostro gioco console preferito è disponibile per dispositivi mobile, con il maggior numero di puzzle da risolvere di tutta la serie Layton. A tutti i fan delle console: non allarmatevi, il vostro puzzle game preferito arriverà anche per la famiglia di dispositivi Nintendo 3DS ad Ottobre.

"Oggi è l’inizio di un viaggio totalmente nuovo per i milioni di giocatori mobile di tutto il mondo, oggi lanciamo il primo gioco della serie Layton in 5 anni, e prima di tutto per dispositivi mobile." Dichiara Yukari Hayakawa, Chief Operation Officer di Level-5 abby Inc. "Katrielle e il Complotto dei Milionari darà ai fan di vecchia data e a tutti in nuovi giocatori una storia deliziosa, piena di affascinanti personaggi e centinaia di intricati puzzle che i giocatori potranno affrontare ovunque e in qualsiasi momento. Siamo inoltre onorati di far parte della famiglia di dispositivi Nintendo 3DS con la release di questo gioco!"



I giocatori uniranno le forze con Katrielle Layton in una misteriosa avventura attraverso il cuore di Londra, dove la giovane investigatrice verrà imbrigliata in una serie di avvincenti rompicapo. Verrete trascinati da una parte all'altra di Londra, tra i suoi inconfondibili monumenti e le sue strade, risolvendo caso dopo caso i vari misteri. Il gioco offre la più ampia gamma di puzzle dell'intero franchise. Inoltre i giocatori potranno scegliere tra moltissimi outfit per Katrielle, potranno personalizzare l'Agenzia di Investigazione Layton e giocare ad alcuni mini-game avanzando nella storia principale. Con 12 intriganti casi, 7 multi-milionari, e un’enorme cospirazione, l’ultimo capitolo di Layton dimostrerà come "La verità è più strana della finzione".

Layton's Mystery Journey: Katrielle e il Complotto dei Milionari è da oggi disponibile su App Store per iPhone e iPad e su Google Play per dispositivi Android al prezzo di 17,99€.