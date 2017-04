Layton's Mystery Journey si mostra in nuove immagini

Oltre a Code Vein Under Night In-Birth Exe: Late[st] , questa settimana ha trovato spazio su Famitsu anche, il nuovo capitolo della serie che vede protagonista la figlia del celebre professore.

Sulla rivista giapponese sono comparse diverse immagini della versione 3DS che ci mostrano alcuni dei personaggi e delle fasi investigative che caratterizzano la produzione. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Layton's Mystery Journey: Katrielle and The Millionaire's Conspiracy sarà disponibile su dispositivi iOS e Android a partire dal 20 luglio mentre arriverà su 3DS nel corso dell'autunno. Sulle nostre pagine trovate l'ultimo story trailer (in lingua giapponese) pubblicato da Level-5.