Layton's Mystery Journey ha una finestra di lancio per l'occidente

Recentemente, il sito internet ufficiale dedicato a Layton’s Mystery Journey: Katrielle and The Millionaires’ Conspiracy ha annunciato che il titolo sarà pubblicato il 20 luglio in Giappone per Android, iOS e Nintendo 3DS, comunicando inoltre una finestra di lancio per il mercato occidentale.

Durante l'annuncio del gioco, lo sviluppatore Level-5 non svelò se il titolo sarebbe stato pubblicato in Europa e negli Stati Uniti; l'aggiornamento condiviso oggi sul sito internet ufficiale comunica che Layton’s Mystery Journey: Katrielle and The Millionaires’ Conspiracy giungerà anche in quei mercati alla fine del 2017. Al momento non è chiaro se verrà distribuito sia su smartphone che su Nintendo 3DS, ma i fan delle serie possono comunque gioire per la localizzazione del titolo.