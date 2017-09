Durante ildi oggi, abbiamo avuto modo di vedere anche la versione 3DS di, spin-off della serie Professor Layton già uscito su dispositivi mobile lo scorso 20 luglio.

Per l'occasione è stato annunciato che il gioco sarà disponibile in Europa sulla console portatile della Grande N a partire dal prossimo 6 ottobre. Ricordiamo che nelle scorse settimane è comparsa online la prima recensione di questa edizione: Famitsu ha premiato il titolo con un ottimo 34 su 40 (9/9/8/8). Siete pronti a risolvere misteri in compagnia della figlia del Professor Layton?