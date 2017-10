Le affascinanti donne e i gangster di Yakuza Kiwami 2 in tanti nuovi screenshot

ha pubblicato tantissimi nuovi screenshot di, remake del secondo capitolo della serie uscito originariamente nel 2006 su

Nelle immagini, che trovate nella galleria in fondo alla notizia, è possibile vedere i cabaret club ed avere un assaggio del "Cabaret Club Grand Prix", un evento nel quale viene premiato il miglior locale della nazione. Kazuma decide di aiutare il club locale, il "ForShine", che ha perso gran parte del suo staff a causa dei sabotaggi perpetuati dagli sgherri di un club rivale. Per questo motivo, il protagonista lo farà partecipare al Grand Prix: una vittoria porterebbe al ForShine tanta pubblicità e fama, ma la sconfitta potrebbe anche decretarne la chiusura. Nel video allegato, potete anche dare un'occhiata alle attrici che hanno offerto la loro voce e le loro fattezze alle ragazze del club.

Nella galleria, inoltre, è anche possibile farsi un'idea della funzionalità Clan Creator, nella quale i giocatori dovranno difendere le strutture della Majima Construction di Goro Majima dalle bande rivali in un mini gioco di strategia in tempo reale. Le strutture potranno anche essere potenziate spendendo i soldi conquistati nel gioco.

Yakuza Kiwami 2 uscirà in Giappone in esclusiva per PlayStation 4 il 7 dicembre 2017. Al momento, non è ancora stata annunciata la data di lancio occidentale. A fine novembre sarà anche pubblicata una demo all'interno del PlayStation Store giapponese.