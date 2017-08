Le ambientazioni di Lost Sphear si mostrano in un nuovo gameplay trailer

offre uno sguardo più approfondito al gameplay di, nuovo gioco degli autori diin arrivo il 23 Gennaio 2018 su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (via Steam).

Il nuovo trailer di gameplay introduce il mondo di Lost Sphear presentando il nostalgico battle system ed il potente Vulcosuit, un outfit con armatura meccanizzata che potenzia le abilità e la forza di Kanata e dei suoi compagni fuori e dentro la battaglia. Inoltre, il Vulcosuit permetterà ai piloti di utilizzare il Paradigm Drive – una funzione speciale che consente ai giocatori di esercitare una grande forza sul campo di battaglia per sconfiggere i nemici.

Il secondo titolo dello studio che ha creato I Am Setsuna, Lost Sphear introduce un’avventura in un nuovo mondo dove un potere oscuro minaccia la realtà stessa. Ispirato dai grandi JRPG del passato, i giocatori si uniranno a Kanata ed i suoi amici che partiranno per un magico viaggio per sfruttare il potere della memoria e ripristinare il mondo scomparso intorno a loro.

Lost Sphear sarà disponibile su PlayStation Store, Nintendo eShop per Nintendo Switch e Steam il 23 Gennaio 2018. Coloro i quali prenoteranno il gioco su PlayStation Store riceveranno il tema dinamico “Memoirs of the Moon” per PlayStation 4 e due brani musicali. Chi prenoterà su Steam riceverà una schermata personalizzata di Lost Sphear e due brani musicali. Il gioco è disponibile anche in versione fisica sullo Square-Enix Online Store per PlayStation 4 e Nintendo Switch. I fan che prenoteranno il gioco dallo store riceveranno due brani musicali ed un regalo al lancio.