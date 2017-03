Una cosplayer coinvolta nella realizzazione delle animazioni di ME: Andromeda?

Non si placano le polemiche attorno ai problemi delle animazioni facciali di. Secondo Ethan Ralph , leader di Gamergate,avrebbe coinvolto nel lavoro in questione Allie Rose-Marie Leost, una cosplayer priva di esperienza nello sviluppo di videogiochi.

Come potete notare in calce, il profilo Twitter di Allie Rose-Marie Leost riportava apparentemente la voce di "lead facial animator per Mass Effect: Andromeda" fra le sue esperienze lavorative. Un dettaglio poi omesso nelle ore successive.

"Recentemente, una ex dipendente di Electronic Arts è stata scambiata per un lead member del team di sviluppo di Mass Effect: Andromeda. Questi report sono falsi", ha prontamente commentato la software house canadese. A seguito di alcune spiacevoli offese recapitate alla cosplayer, BioWare ha inoltre aggiunto: "Rispettiamo le opinioni dei giocatori e della community, e accettiamo il feedback riguardo ai nostri giochi. Ma attaccare delle persone, a prescindere dal loro coinvolgimento nel progetto, non è mai accettabile".

In attesa di aggiornamenti su questa fumosa vicenda, ricordiamo che Mass Effect: Andromeda uscirà il 23 marzo su PC, PS4 e Xbox One. Una prova del gioco è già disponibile su EA/Origin Access; per tutti gli ulteriori dettagli vi rimandiamo alle nostre anteprime dedicate alla campagna e alla modalità multiplayer.