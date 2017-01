Le azioni di Konami sono cresciute del 66,2% nel 2016

Nonostante abbia perso il favore di molti giocatori, e sia stata discreditata in modo non esattamente pacato anche da alcuni volti noti,ha concluso il 2016 con le sue azioni in crescita del 66,2%.

Come precisato dai colleghi di GamingBolt, si tratta del risultato finanziario più soddisfacente in assoluto, fra quelli ottenuti nel 2016 dalle altre compagnia nipponiche. Larga parte degli introiti di Konami, comunque, derivano dai fruttuosi pachinko che riscuotono grande successo in Giappone, ma anche dal suo business "Health and Fitness".

Nella classifica stilata dall'analista Dr. Serkan Toto e riportata su Twitter, abbiamo a seguire SEGA che ha registrato un guadagno nelle sue azioni del 55%, ottenendo buoni numeri con i suoi titoli PC e mobile, ed anche grazie ad importanti rilasci su console, come quelli di Yakuza 0 e Persona 5. Anche Nintendo ha riscosso un buon fatturato nel corso dell'anno appena passato: le sue azioni sono cresciute infatti del 48%. Presumibilmente è stato Nintendo 3DS a veicolare il successo, ma non è da escludere che anche l'annuncio di Switch abbia partecipato positivamente alla causa.

Risultati poco esaltanti invece per Square-Enix che, a dispetto dei rilasci di Dragon Quest Builders, World of Final Fantasy, Staro Ocean 5 e, soprattutto Final Fantasy XV, ha chiuso l'anno con solo l'1.6% delle azioni in crescita. Ancora peggio ha fatto Capcom che registra il 6% delle azioni in calo rispetto dal 2015, nonostante l'importante arrivo di Street Fighter V sul mercato.