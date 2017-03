Le azioni Nintendo crescono dopo il lancio di Switch

Il lancio disi è rivelato molto positivo per: la console ha registrato il sold-out in Nord America e anche in Giappone ed Europa le vendite sembrano andate decisamente bene, fattore che ha influenzato anche l'andamento del titolo Nintendo alla Borsa di Tokyo.

Nelle ore successive al lancio della console, il valore delle azioni Nintendo è cresciuto del 4% (picco massimo 24,515 yen), risultando di fatto uno dei titoli con la maggior crescita degli ultimi giorni.

Per Nintendo si tratta di notizie positive, la società non ha ancora commentato i risultati ottenuti al lancio di Switch e al momento non ci sono numeri precisi riguardo le unità effettivamente vendute, in ogni caso sembra che lo stock iniziale sia molto vicino al sold-out in quasi tutti i continenti.