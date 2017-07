Le cuffie Elite Pro-PC Edition di Turtle Beach sono da oggi disponibili

ha oggi annunciato la disponibilità in tutto il mondo delle nuove cuffie, dotate di un amplificatore USB e particolarmente indicate per il mondo degli eSports.

Queste nuove cuffie da gioco rappresentano un importante passo avanti che mette finalmente a disposizione dei PC gamer l’incredibile line-up di Cuffie da Gaming Elite Pro Tournament.

“Il PC gaming continua ad essere uno dei segmenti più competitivi e con più richiesta nel settore eSport” dichiara Juergen Stark, CEO di Turtle Beach Corporation. “Le Elite Pro rappresentano il punto più alto dei nostri sforzi di ingegneria e design e non potremmo essere più felici di metterle a disposizione dei giocatori PC, per competere e vincere tutte le loro sfide usando le nuovissime Elite Pro – PC Edition.”

Ecco tutti i dettagli:

ComforTec Fit System – Prova il rivoluzionario livello di comfort delle Elite Pro, grazie ad fi system regolabile.

– Prova il rivoluzionario livello di comfort delle Elite Pro, grazie ad fi system regolabile. Cuscinetti Auricolari Aerofit – Materiali rivoluzionari combinati assieme per tenere le tue orecchie fresche e riparate, bloccando inoltre rumori esterni e migliorando la risposta dei bassi.

– Materiali rivoluzionari combinati assieme per tenere le tue orecchie fresche e riparate, bloccando inoltre rumori esterni e migliorando la risposta dei bassi. ProSpecs Glasses Relief System – Indossa comodamente le tue cuffie con gli occhiali grazie alla nostra tecnologia brevettata che allevia la pressione nei punti più delicati.

– Indossa comodamente le tue cuffie con gli occhiali grazie alla nostra tecnologia brevettata che allevia la pressione nei punti più delicati. DTS Headphone:X Surround Sound Technology – Crea un unico e immersivo sonoro a 7.1 intorno alla tua testa così che tu possa capire da dove viene ogni singolo suono.

– Crea un unico e immersivo sonoro a 7.1 intorno alla tua testa così che tu possa capire da dove viene ogni singolo suono. DTS Surround Sound Modes – Personalizza le tue preferenze audio con le modalità audio surround specifiche per giochi, film e musica.

– Personalizza le tue preferenze audio con le modalità audio surround specifiche per giochi, film e musica. Superhuman Hearing – Ottieni un vantaggio competitivo potendo udire ogni singolo suono intorno a te, come i nemici che furtivamente ti attaccano alle spalle, oppure la ricarica del nemico giusto dietro l’angolo e prima di un’imboscata, un motore di un mezzo nemico spento in lontananza. Hear Everything. Defeat Everyone.

– Ottieni un vantaggio competitivo potendo udire ogni singolo suono intorno a te, come i nemici che furtivamente ti attaccano alle spalle, oppure la ricarica del nemico giusto dietro l’angolo e prima di un’imboscata, un motore di un mezzo nemico spento in lontananza. Hear Everything. Defeat Everyone. Pro Gaming Mic con TruSpeak Technology – Assicurati che la tua voce sia udita forte e chiara grazie a questo microfono di qualità professionale.

– Assicurati che la tua voce sia udita forte e chiara grazie a questo microfono di qualità professionale. 50mm Nanoclear Speakers – Immergiti all’interno del gioco e ascolta i tuoi compagni chiaramente, grazie al nostro tuning audio per l’esport e ai grandi e potenti speaker da 50 mm.

Le Elite Pro – PC Edition sono ora disponibili su Turtlebeach.com e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 199.99 €.