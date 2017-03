ha aperto recentemente i preordini die in molti hanno notato come la custodia preorder (ovvero, la confezione da esposizione) presenti il bollino "", anche se in passatoha chiarito che il gioco sarà in realtà un'esclusiva temporale.

Il sigillo presente sulla confezione recita invece "PS4 Exclusive", non è escluso però che il bollino sia in realtà parte di un artwork non definitivo, dunque potrebbe trattarsi di un semplice errore di chi ha curato il packaging e la custodia.

Nelle scorse settimane, Sony aveva fatto chiarezza dichiarando Crash Bandicoot N. Sane Trilogy un'esclusiva temporale per PlayStation 4, tuttavia al momento il publisher Activision non ha annunciato l'arrivo del gioco su altre piattaforme.