Le dimensioni di NBA Playgrounds superano quelle di Mario Kart 8 Deluxe

Come comunicato negli scorsi giorni, NBA Playground verrà pubblicato il 9 maggio in digital delivery su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam). Oggi è stato comunicato il peso della versione Switch, che sorprendentemente si rivela superiore a quello di Mario Kart 8 Deluxe.

Il titolo si propone come erede spirituale di giochi quali NBA Jam e NBA Street, includendo un roster che comprende alcuni dei nomi più importanti della National Basketball Association. NBA Playground necessiterà di 7,4GB di spazio libero sull'ibrida della casa di Kyoto, un filesize addirittura superiore del recente Mario Kart 8 Deluxe.

NBA Playground uscirà il 9 maggio su PC e console al prezzo di 19,99$.