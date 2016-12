Nel 2016, Microsoft ha lanciato il programma Xbox Play Anywhere, che di fatto unifica l'ecosistema Xbox e Windows 10. Durante l'anno appena trascorso, la casa di Redmond ha pubblicato titoli comema nel 2017 la line-up software si prospetta ancora più ricca.

Questo grazie all'uscita di prodotti come Halo Wars 2, Sea of Thieves, Scalebound, Cuphead, State of Decay 2 e Forza Motorsport 7, senza dimenticare il lancio di Project Scorpio...

Prima di lasciarvi alla visione del video che trovate in apertura, vi ricordiamo che su Everyeye.it potete votare la miglior esclusiva Microsoft del 2016, inoltre a questo indirizzo trovate i giochi per Xbox One più attesi del 2017.