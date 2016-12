Le esclusive per PlayStation 4 più attese del 2016 nel nostro Video Speciale

Il 2017 potrebbe essere un anno davvero incredibile per tutti i possessori di PlayStation 4, grazie al lancio di alcune esclusive di assoluto rilievo come, solamente per citarne alcune.

Non possiamo poi non nominare titoli come Spider-Man, Days Gone, The Last of Us 2 e God of War, la cui uscita per il 2017 è ancora incerta, anche se Sony potrebbe decidere di accelerare i tempi per contrastare la concorrenza di Xbox Scorpio, in uscita alla fine del prossimo anno. Prima di lasciarvi alla visione del video che trovate in apertura, vi ricordiamo che su Everyeye.it potete votare la miglior esclusiva PS4 del 2016, inoltre a questo indirizzo trovate i giochi per PlayStation 4 più attesi del 2017.