Lo studioha pubblicato oggi due nuovi gameplay trailer dedicati ad, che mostrano in particolare le fazioni "Outlaw" e "Berserker" presenti nel gioco. I due filmati sono incentrati sulle caratteristiche principali di entrambe le divisioni, con i loro ambienti di appartenenza e stili di combattimento.

Potete trovare entrambi i filmati riportati rispettivamente in apertura ed in calce alla notizia. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che ELEX sarà disponibile a partire dal prossimo 17 ottobre su PS4, Xbox One e PC. Il gioco è di genere fantasy-RPG, ad ambientazione fantascientifica.