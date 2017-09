Le fazioni di South Park: Scontri Di-Retti si mostrano in video

ha recentemente pubblicato due nuovi trailer dedicati a, sequel dell'RPG basato sull'irriverente show televisivo nato dalle menti di Matt Stone e Trey Parker.

I due video, che vi abbiamo riportato in testata e in calce alla notizia, ci mostrano le due fazioni con cui i giocatori potranno scegliere di schierarsi all'inizio dell'avventura: i "Coon & Friends" e i "Freedom Pals".

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che South Park: Scontri Di-Retti sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One il 17 ottobre. Il gioco, che non riceverà alcuna censura, è stato recentemente valutato dall'ESRB, nel mentre è stato confermato che - in linea con lo spirito umoristicamente pungente della serie - la difficoltà varierà a seconda del colore della pelle del nostro protagonista.