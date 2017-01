Le personalità del mondo Xbox si congratulano con Nintendo per Switch

Come già accaduto in passato, i protagonisti del mondo Xbox hanno fatto le loro congratulazioni ad una concorrente, e questa volta gli encomi sono stati indirizzati a Nintendo per la presentazione della nuova console, Switch.

Con questi messaggi su Twitter, il product manager per Xbox, Aaron Greenberg, e il director of program management, Mike Ybarra, hanno espresso il loro entusiasmo per l’ibrida della casa di Kyoto.

Ecco il tweet di Greenberg:

“Congratulazioni agli amici di Nintendo, grande evento quello di stasera. Non vedo l’ora di saperne di più su Switch che ho appena pre ordinato”.

Il messaggio di Ybarra:

“Grande annuncio di Nintendo questa sera. È un gran momento per essere un videogiocatore. Congratulazioni al team di Nintendo”.

Nintendo Switch sarà disponibile il 3 marzo assieme a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, del quale è stato recentemente confermato il doppiaggio in lingua italiana.