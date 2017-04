Le prime informazioni su Dynasty Warriors 9 arriveranno a maggio

(producer di) ha rivelato su Twitter che a partire da maggio la società svelerà i primi dettagli su, titolo annunciato lo scorso mese di dicembre con un breve teaser.

Dynasty Warriors 9 è privo di una finestra di lancio ma è possibile ipotizzare che il publisher giapponese voglia lanciare il gioco nel corso del 2017, anno in cui cade il quindicesimo anniversario della serie. Anche le piattaforme di destinazione non sono state rivelate, con ogni probabilità il titolo arriverà su PlayStation 4 in esclusiva console e su PC Windows.