Le specifiche di Xbox Scorpio, PlayStation 4 Pro e Xbox One a confronto

Oggi sono state finalmente rivelate da Digital Foundry le. La nuova consolepromette di settare un nuovo standard qualitativo per le console: andiamo dunque a confrontare il suo hardware con quello di

Di seguito, trovate le caratteristiche tecniche di Xbox Scorpio, Xbox One e PlayStation 4 Pro:

Xbox Scorpio

CPU: Otto Core Custom x86 a 2,3 GHz

GPU: 40 unità computazionali custom a 1172 MHz

RAM: 12 GB GDDR5

Larghezza della banda di memoria: 326 GB/s

Hard Disk: 1 TB 2.5 pollici

Lettore ottico: 4K UHD Blu-ray

PlayStation 4 Pro

CPU: Otto Core Jaguar a 2,1 GHz

GPU: 36 unità computazionali GCN migliorate a 911 MHz

RAM: 8 GB GDDR5

Larghezza di banda della memoria: 218 GB/s

Hard Disk: 1 TB 2.5 pollici

Lettore ottico: Blu-ray

Xbox One

CPU: Otto Core custom Jaguar a 1,75 GHz

GPU: 12 unità computazionali GCN a 853 MHz (Xbox One S: 914 MHz)

RAM: 8 GB DDR3/32 MB ESRAM

Larghezza di banda: DDR3: 68 GB/s, ESRAM al massimo 204 GB/s (Xbox One S: 219 GB/s)

Hard Disk: 500 GB/1 TB/2 TB 2.5 pollici

Lettore ottico: Blu-ray (Xbox One S: 4K UHD)

Digital Foundry ha inoltre confermato che Scorpio presenterà un alimentatore interno più efficiente, ed ha illustrato cinque modi in cui i titoli Xbox 360 e Xbox One beneficeranno di migliorie tecniche sulla nuova console di Microsoft. Ricordiamo che il reveal completo di Xbox Scorpio è in programma per il prossimo E3 di Los Angeles: qui, scopriremo certamente data di lancio, prezzo e lineup.