Le vendite di Nintendo 3DS in Giappone superano quelle di PlayStation 2

L’originale Nintendo 3DS fece molta fatica ad ingranare al lancio, il che portò ad un sostanzioso taglio di prezzo di ben $80.00 nel giro di poco tempo. Da quel momento, grazie anche ad una forte iniezione di titoli di ottima qualità, l’ascesa della portatile della casa di Kyoto è stata inarrestabile.

Con oltre 60 milioni di unità distribuite nelle mani dei giocatori di tutto il mondo, Nintendo 3DS è divenuta la console più venduta della generazione attuale. Raggiungendo quota 21.9 milioni in Giappone, la portatile a due schermi ha tagliato in questi giorni un altro importante traguardo, superando le vendite effettuate da PlayStation 2 nel Paese del Sol Levante, piazzandola come terza console più venduta in assoluto in territorio nipponico.

Solo Game Boy Advance e Nintendo DS sono riuscite a fare meglio, vendendo rispettivamente una cifra che si aggira attorno ai 32 milioni di unità. Sebbene sorpassare queste cifre risulti improbabile, grazie anche all’imminente arrivo sul mercato di Nintendo Switch, è chiaro che Nintendo 3DS sia stata un enorme successo in Giappone, con vendite software che hanno superato quota 100 milioni.