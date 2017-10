League of Legeds: Riot Games annuncia che i fondatori torneranno a sviluppare

Con un comunicato a sorpresa, Riot ha annunciato che(i due fondatori della stessa Riot) torneranno alle origini, concentrandosi solo sullo sviluppo dei giochi. Al loro posto, Nicolo Laurent, il CFO Dylan Jadeja e il CTO Scott Gelb gestiranno sotto il profilo amministrativo la compagnia.

Negli ultimi 11 anni Riot Games è passato dall'essere un piccolo sviluppatore indie a diventare un colosso dell'industria videoludica.

Riot è uno delle più grandi compagnie attualmente esistenti; è sostenuta dagli immensi investimenti del proprietario di Tencent e organizza alcuni dei più grandi eventi eSport del mondo. Marc "Tryndamere" Merrill e Brandon "Ryze" Beck, i due fondatori della compagnia, si sono sempre più staccati dallo sviluppo tradizionale concentrandosi sulla gestione della società, che oggi vanta oltre 2.500 dipendenti.

Ora i fan sperano che Merrill e Beck, tornando membri attivi del team di sviluppo potranno concentrarsi sul miglioramento di League of Legends, che in questo momento sta mutando radicalmente volto. Ma alla fine dell'annuncio è stata fatta una precisa allusione, ovvero che i due fondatori lavoreranno probabilmente a un nuovo progetto, separato da LoL.

Inoltre, la nuova modalità "Invasion" di LoL rilasciata a settembre, ha dimostrato come il developer stia ripensando aspetti fondamentali del genere MOBA, magari per stravolgerli con un nuovo titolo.

Ciò non vuol dire abbandonare LoL, ma rendere Riot finalmente competitiva sul mercato e in grado di sfidare i più grandi colossi del settore, come Valve e Activision.