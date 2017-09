League of Legends: Riot Games svela il rework di Evelynn

Con un teaser trailer pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dedicata al popolarissimo MOBA, Riot ha svelato l'update che caratterizzerà il personaggio di, l'assassina appartenente alla fazione di

Il lavoro del team di sviluppo, insomma, prosegue incessante sulla via del continuo rinnovamento. Nel corso di quest'anno, infatti, abbiamo assistito al rework di altri campioni come Urgot (il cui aggiornamento è stato pubblicato non più di due mesi fa), Galio e Warwick. Con tutta probabilità ne vedremo ancora molti altri nel corso dei mesi a venire.

Il motivo per il quale Riot Games sta procedendo a tutti questi aggiornamenti è molto semplice: mantenere il titolo fresco e il meta vivace riportando in auge campioni ormai finiti nel dimenticatoio a causa della sedimentazione delle abitudini dei giocatori. Ciò, solitamente, passa non solo con un deciso aggiornamento dell'aspetto del campione sottoposto a lifting correttivo, ma anche attraverso una importante rivisitazione delle stesse abilità di quel campione, per renderlo più attraente e, perché no, far nascere nuove sinergie nel roster.

In questo caso la letale Evelynn sembra decisamente cambiata rispetto al passato, complice il un nuovo aspetto (in molti dicono che assomigli a Elise), ancora più dark e oscuro. Rimaniamo, dunque, in attesa di conoscere tutti i dettagli della prossima patch, la quale dovrebbe portare Evelynn nel PBE per tutti i test del caso.