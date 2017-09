League of Legends: addio Rune e Maestrie, arriva il sistema Rune Reforged!

Tra un paio di mesi potremo assistere a un cambiamento epocale in seno al celeberrimofirmato. Una modifica fondamentale che porterà tutti gli utenti, senza distinzione di esperienza e livello, a dover studiare da zero il sistema più importante del gioco.

La nuovissima feature, denominata "Rune Reforged" andrà a sostituire l'attuale bipartizione "Rune" e "Maestrie" con un sistema unico. Quest'ultimo, stando a quanto promesso dal team di sviluppo, dovrebbe riuscire a colmare le lacune dei due sistemi attualmente esistenti in modo da avere un impatto più ragionato ed effettivamente profilato sulle scelte dei giocatori, le quali avranno ancora più importanza d'ora in avanti.

L'interfaccia del nuovo sistema, attualmente ancora in fase di test, appare più elegante e "moderna" di quella a cui siamo abituati ma sembra, al contempo, essere un tantino più complicata. C'è davvero tanta carne al fuoco e tutta ottima ma ciò che preoccupa, in effetti, è la curva d'apprendimento e assimilazione della novità, che sembra esser molto ripida.

Attualmente sono previsti cinque macro ramificazioni distinte per le nuove Rune: Precision, Domination, Sorcery, Inspiration, e Resolve. Ogni "tree" prevede l'inserimento di 12 Rune, ognuna (ovviamente) dotata di effetti ben distinti e ciò non fa altro che aumentare a dismisura la varietà e – correlata – la difficoltà nell'apprendere nuove sinergie ed effetti per gli oltre 130 Campioni.

Il sistema Rune Reforged si pone come una delle più grandi sfide affrontate dal team sin dal rilascio di League of Legends. A ogni modo, attualmente in fase di test l'importante aggiornamento non dovrebbe arrivare prima di un paio di mesi ed è molto probabile che, in questo arco di tempo, venga corretto e e ancora modificato in base ai feedback ricevuti.