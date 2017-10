League of Legends: ancora un nerf per l'Incensiere Ardente

Sembra che la travagliata storia dell'non sia ancora finita. Il team di sviluppo, con la prossima patch punta a introdurre nuovi nerf che renderanno l'oggetto meno potente nell'early game.

Il primo nerf per l'Incensiere Ardente è avvenuto con la Patch 7.17, dove il buff relativo alla velocità di attacco è stato abbassato dal 20-35 per cento a un fisso 25 per cento, mentre anche il life drain è stato abbassato dalla percentuale di 20-35 passando alla soglia fissa del 25%.

Riot Games, comunque, non credeva che il nerf potesse mutare in maniera sufficiente il modo in cui i giocatori utilizzavano l'Item . Di conseguenza, il team è intervenuto nuovamente, introducendo modifiche nella successiva patch 7.19, circa un mese dopo. Grazie a quella patch, i nerf introdotti in precedenza sono stati tolti, mentre è stato completamente rimosso l'one hit heal.

Dalla 7.19, l'Incensiere Ardente non ha comunque smesso di essere al centro delle strategie dei Support come la "nuova" Janna e Lulu, che dominano ancora incontrastate il meta game.

I nerf pianificati per la prossima patch, quindi, andranno a ridurre sensibilmente la maggior parte delle statistiche dell'Item. Il buff alla velocità di attacco fornito scenderà dal 20-35% al ​​10-30%, mentre il danno sarà diminuito e rivisto verso il basso: da 20-35 danni fino a 5-20.

Ciò renderà l'Incensiere Ardente molto più difficile da usare a bassi livelli, ovvero in un momento del match in cui proprio l'Item può fornire un vantaggio decisivo.

Dopo questi nerf probabilmente i Support continueranno comunque a usare l'Incensiere Ardente nelle loro strategie, ma di sicuro non potranno più godere del grande vantaggio offerto dall'oggetto e dovranno trovare altre vie per primeggiare.

Questi cambiamenti dovrebbero arrivare nel PBE la prossima settimana con la patch 7.21 per la fase di test.