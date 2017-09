League of Legends: i campionati del mondo sbarcano in Cina

Quest'anno il campionato del mondo disi svolgerà in Cina, paese asiatico tra i più attivi e in crescita dell'intero panorama competitivo e partirà tra pochissimi giorni, ile si protrarrà sino al prossimo

Le ragioni di tale durata sono da ricercare nell'espansione del formato che, da quest'anno, include una fase preliminare di qualificazione prima dell'avvio di quella a gironi. Le squadre partecipanti, inoltre, saranno ben 24, provenienti da tutte e tredici le leghe professionistiche sparse per il mondo.

Come dicevamo, quest'anno il formato prevede una fase preliminare suddivisa in due turni. Il primo turno, a scontro diretto, comprenderà dodici team sorteggiati in modo casuale e raggruppati in quattro mini gironi composti da tre squadre. Alla fine della prima fase, i due migliori team di ogni girone avanzeranno al secondo turno dove, abbinate a coppia sempre in modo casuale (secondo la tradizionale formula che vede le prime classificate contro le seconde), si sfideranno al meglio dei cinque match. I quattro team che usciranno vincitori, infine, otterranno l'agognato accesso alla fase finale del torneo, dove incontreranno le squadre che, in base alla costanza dei risultati e alle prestazioni ottenute nel corso dell'anno, si sono guadagnate l'accesso diretto.

La Corea (del Sud), ad esempio, non parteciperà alle qualificazioni. La regione coreana, infatti, può vantarele migliori prestazioni generali nel 2015 e 2016, quindi i suoi 3 piazzamenti salteranno le qualificazioni dei Mondiali 2017 e partiranno dalla fase a gironi.

Come potete vedere dall'infografica allegata, si preannuncia un torneo entusiasmante per il pubblico, ma davvero massacrante per le squadre invitate. Non ci resta che seguire da vicino l'evento e tenervi aggiornati sull'andamento del torneo e, ovviamente tutte le novità che sino al 4 novembre, di sicuro, non mancheranno. Vi ricordiamo, inoltre, che in occasione della Games Week, si terranno anche le fasi finali del Red Bull Factions 2017. Quindi, le prossime settimane si preannunciano scoppiettanti ricche di eventi da seguire.