League of Legends: contenuti esclusivi per il campionato mondiale

I mondialistanno per iniziare. Mancano pochi giorni all'avvio della competizione che, per oltre un mese, in Cina radunerà le miglioridel globo. Per l'occasioneha pensato anche a tutti i giocatori, pubblicando una grande quantità di contenuti esclusivi con cui ampliare la collezione e celebrare l'evento.

Tra questi possiamo annoverar le icone e le Emote squadra; nuovi Oggetti Misteriosi; nuovi bundle dedicati agli Aspetti mondiali; l'aumento delle possibilità di trovare aspetti leggendari ed eSport tra gli Oggetti Misteriosi se si effettua una Pentakill o si ruba un Barone e, infine, nuovi sconti sui Bundle Ruoli per tutta la durata del torneo.

Inoltre quest'anno, con l'aspetto Stagione 2017, la protagonista indiscussa sarà Ashe, uno dei pochi campioni che si sta godendo una meritata popolarità tanto sulla scena eSport che in singolo.

Come già accaduto in passato, il 25% dei guadagni derivanti dalla vendita di Ashe Stagione 2017 contribuirà al montepremi dei Mondiali. La novità di questa edizione sta nel fatto che che Riot donerà una cifra pari a quel 25% finale a tre diverse organizzazioni benefiche internazionali. Tutte supportano cause che, secondo l'analisi svolta da Riot interessano i giocatori (i quali potranno successivamente votare la causa a cui tengono di più): la salute mentale, l'accesso all'educazione e l'accesso alla tecnologia. Ecco, in sintesi i tre enti scelti:

BasicNeedsaiuta le persone affette da malattie mentali nei luoghi più poveri del mondo. Addestrando operatori sanitari locali, supportando i governi a migliorare i loro sistemi di intervento e lavorando con le comunità locali, le persone affette da depressione, altre malattie mentali, epilessia ed altri problemi simili, sono supportate con l'obiettivo di farle vivere indipendentemente, farle partecipare alla vita della loro comunità e metterle in condizione di guadagnarsi da vivere. Stanno tentando di portare i loro programmi in altri tre paesi, con l'obiettivo di assistere 250.000 persone in più nell'arco di tre anni.

Learning Equality permette l'accesso a educazione di alto livello in comunità senza accesso a internet, andando così a rompere il ciclo di povertà attorno al mondo. Stanno ulteriormente sviluppando e lanciando Kolibri, la loro piattaforma di apprendimento online, in modo da far fare importanti esperienze in ambito digitale agli studenti con meno possibilità in oltre 175 paesi.

The Raspberry Pi Fundation crea computer a basso costo usati da persone di tutto il mondo che apprendono e si divertono con l'elaborazione dati. Tutte le loro vendite finanziano i loro programmi di educazione tecnologia, come ad esempio CoderDojo. Vogliono ora portare 5000 nuovi coding dojo in varie comunità in Sud America, India, Cina e Africa orientale.

L'aspetto di Ashe tornerà disponibile nel negozio ogni anno sempre in occasione dei Mondiali, ma l'icona e il bordo della schermata di caricamento saranno disponibili solo per quest'anno. Pare che questa sarà anche l'unica occasione per sbloccare la sua chroma e il suo lume dorati, che al termine dell'evento finiranno nel forziere come contenuti antichi Ashe Stagione 2017 è già disponibile nel negozio per 1350 RP e lo rimarrà sino al giorno successivo alla finalissima del 4 novembre.

Per tutte le novità relative ai contenuti esclusivi presenti nel negozio e per sbirciare il loro prezzo, vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale.