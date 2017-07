League of Legends: ecco il riassunto delle prime fasi del Red Bull Factions 2017

Quanto è interessante?







Dopo le qualificazioni e le cinque giornate di torneo di", è il momento di fare il punto della situazione. Scopriamo insieme quali sono i team che si sono fatti valere in questa fase della competizione.Ilè entrato ufficialmente nel vivo con i migliori team italiani in circolazione a battagliare senza esclusione di colpi per giocarsi la finale live in programma il prossimo 1° ottobre alla. A conferma del successo riscosso finora dal torneo, il canale Twitch Personal Gamer conta ben 58.730 ‘accumulated audience’ con picchi di views che raggiungono i 2956 durante i qualifier e 1586 durante le giornate di torneo.Dopo le quattro agguerritissime giornate di qualificazione, a far compagnia ai team invitati () ci sono i due team multigaming, oltre agli, il team creato dallo streamer Italian d0g, e, formato da giocatori provenienti da realtà ed esperienze diverse in ambito eSport. Le fazioni scelte, considerando anche l’alto livello di gioco espresso dai team in gara, sono ricadute prevedibilmente su, seguita da(7 preferenze) e(6 preferenze).Nella prima settimana di torneo, dopo aver conquistato il primo match, ha subito il duro contraccolpo inferto dache porta a casa il risultato imponendosi 2-1. Il secondo incontro di giornata ha visto impegnati i team più forti e in forma in circolazione, ilcontro glicon quest’ultimiad avere la meglio con un netto 2-0. Negli ultimi incontri di giornata off streaming, glibattono il teamper 2-0. Stesso risultato a favore deglicontro i. Nel primo incontro della seconda giornata di torneo, gliriescono a battere il teamcon un sonoro 2-0. L’incontro successivo ha visto prevalere ilche ha sbaragliatocon un 2-0 dominando su tutti i fronti. Negli altri match di giornata, glibattono 2-0 i, mentre trahanno avuto la meglio i primi per 2-1.Nella seconda settimana di torneo, ci sono state delle conferme e qualche inaspettata sorpresa. Grandissime prestazioni per iche hanno battuto per 2-0 i più quotati. Anche gli stessi, che fino alla scorsa settimana guidavano la coda della classifica con 0 punti all’attivo, ottengono due importanti vittorie controper 2-1 e2-0. Colpo gobbo degliche battono a sorpresa gli2-1. Ancora imbattuti invece gliche restano saldi in testa alla classifica con due partite da recuperare battendo iper 2-0.La classifica provvisoria vede una situazione di sostanziale equilibrio con quattro team a 9 punti e due a 6, mentre i due fanalini di codadovranno mettercela tutta per continuare a sperare. Di sicuro, i 4 match da recuperare potrebbero sicuramente cambiare le carte in tavola. Saranno sfide serratissime, senza esclusioni di colpi.