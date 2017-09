League of Legends: finita la fase preliminare, ora il gioco si fa serio!

La fase preliminare del campionato del mondo diche quest'anno viene ospitato dalla Cina, si è finalmente conclusa ed è tempo di tracciare il primo bilancio prima che la fase a gironi prenda ufficialmente il via.

La fase di qualificazione si è strutturata in due diversi turni a eliminazione diretta che sono andati a scremare il folto gruppo di dodici team giunti in Cina per giocarsi l'accesso alla fase finale della più importante competizione dedicata a League of Legends. Per chi non avesse seguito le prime battute del torneo, il formato prevedeva un primo turno a scontro diretto con i dodici team suddivisi in quattro mini gironi, composti da tre squadre. Alla fine della prima fase, i due migliori di ogni girone sono avanzati al secondo turno dove, abbinate a coppia sempre in modo casuale (secondo la tradizionale formula che vede le prime classificate contro le seconde), si sono sfidati al meglio dei cinque match.

Insomma, in dodici sono passati attraverso un percorso accidentato e pieno di insidie e solo in quattro sono riusciti a raggiungere gli altri team del gotha mondiale, questi ultimi qualificati direttamente grazie al rendimento e alle elevate prestazioni mantenute nel corso dell'anno.

Tre, i team che hanno passato i due turni sostanzialmente in modo indolore con tre vittorie consecutive: Fnatic, Cloud9 e Team WE. Ad avere qualche problema, invece, è stato il team 1907 Fenerbahçe Esport che ha dovuto cedere una partita al Team oNe Esports, concludendo con un punteggio finale di 3 a 1 in favore dei turchi.

La seconda fase del lungo mondiale cinese si svolgerà in quattro giornate: il 5 e l'8 ottobre. Le squadre, dunque, possono riposare e tirare il fiato studiando anche i loro prossimi avversari. L'organizzazione, infatti, ha già provveduto a sorteggiare i contendenti. I G2 dovranno vedersela subito con il Team Samsung Galaxy; mentre i Fnatic dovranno vedersela con i GYGABITE Marines. Solo al secondo giorno, invece, potremo osservare i Misfit in azione contro il team WE.