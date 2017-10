League of Legends: indizi per un nuovo eroe all'orizzonte

Recentemente, neli giocatori si sono accorti di un curioso avvenimento che, con tutta probabilità, annuncia l'imminente arrivo della prossima aggiunta aldi oltre 130 Campioni del MOBA di Riot Games.

Nel corso dei primi secondi del match, quando ancora le barriere non permettono ai Campioni di scendere in campo, dal nulla compare una bolla di energia luminosa che sembra provocare uno stun temporaneo agli eroi che si trovano nel suo raggio d'azione. Insomma, si tratterebbe di un nuovo incantesimo Crowd Control.

Più precisamente il suo effetto, della durata di una manciata di secondi, sembra dividersi in due parti: Drowsy e Sleep. Mentre la prima, in teoria, dovrebbe provocare un rallentamento del campione colpito la seconda lo stende, immobilizzandolo completamente per pochi secondi e avvolgendolo da un'intensa luce.

L'avvistamento reso pubblico da alcuni utenti, segue quanto pubblicato dal team di sviluppo nella Road Map di ottobre: "è passato molto tempo da quando abbiamo avuto un nuovo mago (e ancora di più è passato dall'ultima volta che abbiamo visto un burst mage). Con questa precisa idea in testa, abbiamo voluto dedicare un po' di tempo alla creazione di un nuovo burst mage che potesse approcciare lo scontro attraverso metodi nuovi e non convenzionali. Abbiamo anche voluto sfruttare questa occasione per creare qualcosa di più frizzante e leggero rispetto allo stile "dark" dei campioni che abbiamo pubblicato di recente. Il nuovo mago, inoltre, possiederà abilità uniche mai viste prima in League of Legends."

Ora, non ci resta che attendere nuove notizie in merito a questo misterioso eroe.