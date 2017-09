League of Legends: il Red Bull Faction è pronto ad accendere la Milan Games Week

Quanto è interessante?







, il torneo italiano riservato ai migliori team di giocatori di, giunge alla sua seconda edizione. Team Forge, iDomina, Outplayed e Next Gaming sono i 4 migliori team italiani che hanno faticosamente conquistato l’accesso alla finale live dellaAd animare le sessioni di gioco di questi veri e propri professionisti del videogame, ci hanno pensato gli oltreentusiasti che hanno seguito passo passo tutte le fasi del torneo per sostenere la propria squadra del cuore. Il movimentoitaliano, secondo gli analisti più esperti del settore, ha avuto una crescita più lenta rispetto agli altri Paesi dove il fenomeno può considerarsi a tutti gli effetti maturo, se non addirittura consolidato. Ma la situazione sembra essere mutata radicalmente e in pochissimo tempo anche in Italia, che può finalmente dire la sua e dimostrare di avere le carte in regola per recuperare il tempo perso e apparare le differenze in termini di numero di giocatori professionisti, audience attivo, risorse economiche investite ed eterogeneità degli attori coinvolti. Si stima infatti che il giro d’affari italiano lieviterà fino ai, da sempre impegnata nell'organizzazione e la sponsorizzazione dei più spettacolari manifestazioni sportive internazionali, è in prima linea nel dare il proprio contributo al movimento facendosi promotrice di questo evento con l’intento di fungere da detonatore per l’intera scena italiana. Laè l’appuntamento fieristico dedicato agli appassionati di videogiochi più importante d’Italia e rappresenta il contesto ideale per ospitare i tornei ufficiali di esport come ilPer l’occasione,all’interno dei padiglioni diverrà appositamente allestita la PG Arena,uno spazio in grado di ospitare 800 spettatori che avranno l’opportunità di assistere a unvero e proprio show di puro intrattenimento che non ha nulla da invidiare ai più spettacolari eventi sportivi d’oltre oceano come l’NBA. Non resta che attendere ilpresso i padiglioni diper assistere ufficialmente alla nascita di un nuovo movimento frutto della naturale convergenza dell’universo dei videogiochi e l’intrattenimento classico, il quale fenomenofunge appunto da moderno catalizzatore.