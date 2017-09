League of Legends: rivelate le nuove abilità di Evelynn

Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa,sta lavorando alacremente per svecchiare l'aspetto e rivisitare le abilità degli eroi meno utilizzati dai giocatori, per renderli più attraenti e far nascere nuove sinergie nel roster.

Nel corso di quest'anno, infatti, abbiamo assistito al rework di altri campioni come Urgot (il cui aggiornamento è stato pubblicato non più di due mesi fa), Galio e Warwick. Ora tocca a Evelynn, assassina di Runeterra, a esser sottoposta a interventi correttivi. Prima di tutto, sotto il profilo estetico, caratterizzato da una decisa virata verso un design "dark" carico e spinto.

Ora Riot Games ha pubblicato un video in cui ci vengono presentate le nuove abilità della letale assassina. Prima di tutto Evelynn mantiene intatto l'attacco Aculeo dell'Odio, caratterizzato visivamente da una serie di aculei che, scagliati verso il nemico, sono in grado di infliggere danni magici a tutti gli avversari che si trovano sulla traiettoria. Insomma, da quanto abbiamo potuto apprezzare, l'abilità rimane sostanzialmente simile a quanto eravamo abituati; a cambiare sembra essere il design estetico, ora in linea con lo stile della combattente.

Sembra esserci anche una versione - forse depotenziata - di Abbraccio Agonizzante; mentre molto interessante appare l'abilità di "teletrasportarsi" per pochi istanti superando le barriere fisiche (e, probabilmente, diventare immune a effetti di debuff e rallentamenti). Un'abilità, se vogliamo, che ricorda da vicino Passo d'Ombra, abilità di Kayn.

Se Riot Games ha pubblicato questo video, significa con ogni probabilità che vedremo il rework di Evelynn giungere molto presto nel PBE e andare live nel giro di un paio di settimane. Siete pronti ad abbracciare l'oscurità?