League of Legends: al via i quarti di finale della World Cup

I due team coreani che si sono qualificati, rispettivamente, come primi e secondi dei relativi gruppi, si sono affrontati al meglio dei cinque match. Ai ragazzi del team Samsung Galaxy sono però bastati solo tre incontri per staccare con prepotenza il biglietto per la semifinale. Ora non possono far altro che mettersi comodi, in attesa di scoprire chi tra Team WE e Cloud 9 sarà il loro prossimo avversario.

I nordamericani di Cloud 9 hanno dominato il loro gruppo con un percorso netto di 4 a 0, così come i ragazzi cinesi del Team WE i quali hanno lasciato un unico match agli avversari del gruppo. Entrambe le squadre, dunque, si presentano ai nastri di partenza agguerritissime; non ci resta che attendere questo quarto di finale che si giocherà domenica 22 ottobre.

Gli altri incontri vedranno, invece, affrontarsi il team europeo Fnatic che dovrà vedersela con i Royal Never Give Up (sabato 21 ottobre) e i Misfits contro l'altro team coreano SK Telekom T1 (domani, venerdi 20 ottobre). Insomma, si prospetta un fine settimana bello denso di emozioni che ci regalerà le quattro semifinaliste del torneo mondiale di League of Legends.