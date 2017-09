Left Alive: Famitsu svela i primi dettagli sul nuovo gioco Square-Enix

Sul nuovo numero di Famitsu sono comparsi i primi dettagli su, nuovo progetto diannunciato ieri durante la conferenza Sony pre Tokyo Game Show 2017.

Left Alive è prodotto da Shinji Hashimoto (direttore della serie Front Mission), diretto da Toshifumi Nabeshima (Armored Core) e realizzato con la collaborazione artistica di Yoji Shinkawa (Metal Gear Solid) e Takayuki Yanase (Mobile Suit Gundam 00).

Il gioco viene descritto come un survival action ambientato nel mondo di Front Mision, la trama è ambientata tra gli eventi narrati in Front Mission 5 e Front Mission Evolved. Tre i protagonisti dell'avventura, i quali potranno contare su un sistema di progressione indipendente. Per Square-Enix si tratta di un progetto particolarmente ambizioso, nato con l'obiettivo di riportare in voga i giochi di mech, ormai quasi spariti dal mercato.

Left Alive è atteso per il 2018 su PlayStation 4 e PC, maggiori dettagli verranno diffusi durante il Tokyo Game Show in programma dal 21 al 24 settembre.