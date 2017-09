ha pubblicato una serie di nuovi screenshot e alcuni concept art inediti di, progetto annunciato durante il Tokyo Game Show e in uscita nel 2018 su PlayStation 4 e Pc Windows.

Le immagini permettono di dare uno sguardo ai personaggi, alle ambientazioni e ai mech di questo sequel spirituale della serie Front Mission. Left Alive è un progetto ambizioso che vede al timone nomi importanti come Toshifumi Nabeshima (Armored Core), Yoji Shinkawa (character designer della serie Metal Gear) e Takayuki Yanase (mecha designer di titoli Ghost in the Shell Arise, Mobile Suit Gundam 00, Xenoblade Chronicles X).