Left Alive: pubblicate tre nuove immagini del gioco mech di Square-Enix

Nella giornata odierna,ha pubblicato tre nuove immagini dedicate a, il gioco mech da poco annunciato in occasione del Tokyo Game Show 2017. La galleria include due screenshot catturati da sezioni di gameplay ed un concept artwork: li trovate in calce alla notizia.

L'action survival di Square-Enix è ambientato nel mondo di Front Mission, e narra le vicende di alcuni protagonisti che cercano di sopravvivere in una città devastata dalla guerra. Alle redini del progetto abbiamo nomi importanti dell'industria quali Toshifumi Nabeshima (Armored Core), Yoji Shinkawa (character designer della serie Metal Gear) e Takayuki Yanase (mecha designer di titoli Ghost in the Shell Arise, Mobile Suit Gundam 00, Xenoblade Chronicles X).

Left Alive è atteso su PC e PlayStation 4 nel corso del 2018. Qui potete dare uno sguardo ad altre immagini del gioco, mentre a questo indirizzo trovate il trailer di annuncio esteso.