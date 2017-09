Left Alive è un nuovo sparatutto d'azione e sopravvivenza che arriverà su PlayStation 4 e PC nel 2018. In occasione del Tokyo Game Show 2017,ha pubblicato ora la versione estesa del trailer di debutto.

Gli sviluppatori Toshifumi Nabeshima (director della serie Armored Core), Yoji Shinkawa (character designer della serie Metal Gear) e Takayuki Yanase (mecha designer di titoli come Ghost in the Shell: Arise, Mobile Suit Gundam 00, Xenoblade Chronicles X) collaborano per creare il mondo oscuro e crudo di Left Alive.