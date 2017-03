Legend of Zelda Breath of the Wild: trovare un cavallo e assegnargli un nome

è il nuovo episodio della serie Nintendo. Come da tradizione, il titolo vi permette diche vi accompagnerà per tutta la durata della vostra avventura. In questa guida vi illustreremo quindi dove trovare un cavallo, come cavalcarlo e come assegnargli un nome.

I cavalli sono disponibili in varie zone della mappa del nuovo capitolo di Zelda, ma il luogo più semplice ed immediato in cui trovare uno di questi animali è senza alcun dubbio la Stalla Duelling Peaks, situata sul sentiero che porta al Villaggio Kakariko. Avvicinatevi alla creatura senza fare troppo rumore e, una volta arrivati accanto al cavallo, premete il tasto A per montare sul dorso. L’animale cercherà di disarcionarvi, perciò utilizzate la levetta analogica sinistra per bilanciare i vostri movimenti e domarlo. Se invece vi imbatterete in un animale cavalcato dai nemici, dovrete colpire l’avversario con una freccia, facendolo cadere al suolo. In tal modo il cavallo sarà libero ma, altresì, estremamente spaventato. Avvicinatevi quindi di soppiatto e premete subito A quando richiesto, cercando di calmare il destriero tramite la levetta analogica sinistra.

La mappa di The Legend of Zelda: Breath of the Wild nasconde diverse stalle e, come anticipato in precedenza, una di queste si trova proprio sul sentiero che porta al Villaggio Kakariko. Qui potrete registrare il cavallo, facendolo in tal modo diventare vostro compagno. La registrazione costa 20 rupie per ciascun animale ma, in tal modo, otterrete anche sella e briglie. Dopo aver completato la suddetta procedura, potrete assegnare un nome al cavallo.

Tenete bene a mente che i cavalli dotati di un manto maculato saranno piuttosto facili da domare ed addestrare, adatti quindi per muovere i primi passi all’interno del gioco. Diversamente, i cavalli di un unico colore vi daranno del filo da torcere durante l’addestramento, ma saranno anche più veloci e resistenti rispetto agli esemplari maculati. Ricordate infine che potrete richiamare il vostro fido destriero premendo Freccia Giù sul controller. In tal modo, Link fischierà ed il cavallo verrà subito da voi, a patto che non siate troppo distanti dall’animale.