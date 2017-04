Lo YouTuber francese "Le Creeper Gamer" ha pubblicato un nuovo video diche mostra 26 minuti di gameplay tratti dalla versione del gioco per Nintendo Switch.

LEGO City Undercover uscirà il 7 aprile su PC, Xbox One, PS4 e sulla nuova console Nintendo, la riedizione del gioco include oltre 20 diversi quartieri da visitare e il pieno supporto per la co-op, assente nelle versioni per Wii U e 3DS.

Ricordiamo che nelle scorse ore è emerso un video che mette a confronto i caricamenti delle edizioni per Wii U e Switch di LEGO City Undercover.