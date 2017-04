LEGO City Undercover a confronto su PS4, Nintendo Switch e Wii U

Il canale YouTube Nintendo World Report TV ha pubblicato un nuovo video confronto grazie al quale possiamo comparare le versioni PlayStation 4, Nintendo Switch e Wii U di

Come potete notare dal video che trovate in cima alla notizia, il distacco grafico maggiore lo si nota soprattutto nella versione Wii U, che presenta ambienti leggermente più spogli e un'illuminazione non troppo convincente. La versione PS4 risulta invece quella più curata e ricca di dettagli, ma anche la controparte Switch si difende bene, presentando un comparto grafico di tutto rispetto.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che LEGO City Undercover è disponibile per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Wii U.