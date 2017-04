LEGO City Undercover: nuove immagini per la versione Switch

A pochi giorni di distanza dal lancio fissato per il 7 Aprile, la versionediè tornata a mostrarsi con le nuove immagini pubblicate sul Nintendo eShop: ve le abbiamo riportate in calce alla notizia.

Uscito nel 2013 su Wii U, LEGO City Undercover si prepara a debuttare anche su Nintendo Switch, PC, Xbox One e Playstation 4 il prossimo 7 Aprile. Il gioco si presenta come un free roaming sulla falsariga di Just Cause e Grand Theft Auto: negli ultimi video pubblicati potete dare un'occhiata ai veicoli presenti nel gioco e alle dinamiche di gameplay in co-op.

Per conoscere tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.