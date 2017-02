LEGO City Undercover: nuovo trailer, co-op e data di lancio del gioco

svelano oggi l’ultimo trailer diche annuncia l'inserimento della modalità cooperativa per due giocatori che consentirà ad amici e familiari di combattere insieme il crimine per la prima volta in

l trailer presenta l’eroe del gioco, il super poliziotto Chase McCain, che utilizza una miriade di intelligenti trucchi per agire sotto copertura e catturare il pericoloso criminale in fuga Rex Fury. Questa avventura open world LEGO sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC il 7 aprile 2017.



LEGO City Undercover consente ai fan di tutte le età di esplorare la sfavillante città di LEGO City con oltre 20 quartieri diversi da visitare, colmi di ladri di auto da arrestare, veicoli da guidare, alieni malefici da catturare, divertenti riferimenti cinematografici da scoprire, maiali smarriti da soccorrere e, ovviamente, centinaia di oggetti da collezionare. Quest’avventura open world LEGO, unendo una narrativa originale e spiritosa al classico umorismo LEGO, offre un’esperienza ricca di divertimento a giocatori di ogni età.