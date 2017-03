LEGO City Undercover: nuovo trailer dedicato ai veicoli

presentano oggi il nuovo trailer diin cui viene mostrata una grande quantità di veicoli da requisire su strada, in mare o in volo.

In LEGO City ogni veicolo da strada può essere utilizzato per spostarsi nel mondo aperto! Più di 100 veicoli tra cui scegliere, per giocare nei panni del super poliziotto Chase McCain alla guida di auto sportive, motociclette, UFO, tosaerba, elicotteri e tanto altro e inseguire i criminali o farsi una comoda passeggiata per la città.



In LEGO City Undercover ci sono oltre 20 quartieri diversi dove indagare, colmi di ladri d’auto da arrestare, veicoli da guidare, alieni malefici da catturare, divertenti riferimenti cinematografici da scoprire, maiali smarriti da soccorrere e, ovviamente, centinaia di oggetti da collezionare. Questa avventura a mondo aperto, unendo una narrativa originale e spiritosa al classico umorismo LEGO, offre un’esperienza ricca di divertimento ai giocatori di ogni età. Parti all’inseguimento! LEGO City Undercover uscirà in Italia il 7 aprile 2017 e approderà per la prima volta su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.