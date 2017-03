LEGO City Undercover: nuovo video gameplay incentrato sulla co-op

Il canale YouTube "Nintendo World Report" ha pubblicato un nuovo video gameplay tratto dalla versione PlayStation 4 di, incentrato principalmente sulla co-op, non presente nel gioco originale e aggiunta nelle riedizioni per PC e console di attuale generazione.

LEGO City Undercover è uscito nel 2013 su Wii U e Nintendo 3DS, il gioco arriverà in versione rimasterizzata su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Switch a partire dal prossimo 7 aprile. Questa riedizione includerà, come anticipato, il supporto per la modalità co-op e varie migliorie al gameplay e al comparto tecnico, aggiornato e ottimizzato per le varie piattaforme.