LEGO City Undercover per Switch richiede 13 GB di spazio libero

La versione Switch dipesa 7.1 GB, come segnalato sul retro della confezione però, il gioco richiede 13 GB di spazio libero su disco per l'installazione dei file e degli aggiornamenti. Una dimensione totale pari a circa 19 GB, ovvero esattamente lo stesso peso della versione per Wii U.

La custodia del gioco presenta la frase "Connessione a Internet richiesta", inoltre una nota sul retro avvisa che potrebbe essere necessario utilizzare una scheda microSD per installare correttamente LEGO City Undercover.

Secondo alcune teorie elaborate da Nintendo Everything, Warner Bros avrebbe deciso di "spezzare" i dati di gioco inserendo nella cartuccia solamente i file di sistema necessari per avviare il gioco così da risparmiare in fase di produzione utilizzando cartucce meno capienti e di conseguenza più economiche. In ogni caso, si tratta solamente di una supposizione, l'unica certezza è che LEGO City Undercover richiederà almeno 13 GB di spazio libero su Switch.